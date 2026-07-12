أنحف لابتوب ألعاب في العالم .. إليك وحش لينوفو الجديد

أطلقت شركة لينوفو كمبيوتر محمولا جديدا وهو جهاز Legion R9000Xويبلغ سعر هذا الحاسوب المحمول والذي يأتي بشاشة 15.3 بوصة حوالي 3,098 دولارًا أمريكيًا)، ويعتمد كليًا على أحدث معالجات AMD للأجهزة المحمولة للمعالجة والرسومات، مستغنيًا عن بطاقة رسومات منفصلة للحفاظ على تصميم أنحف.

مواصفات جهاز Lenovo Legion R9000X



يعمل الكمبيوتر المحمول بمعالج AMD Ryzen AI Max+ 392. تم تصنيعه بتقنية 4 نانومتر باستخدام بنية Zen 5، ويحتوي على 12 نواة و24 خيطًا بتردد معزز أقصى يبلغ 5 جيجاهرتز.

يستخدم الجهاز معالج الرسوميات المدمج Radeon 8060S. يعتمد هذا المعالج على معمارية RDNA 3.5 ويضم 40 وحدة حسابية. وتؤكد لينوفو أن هذا التكوين يوفر أداءً رسوميًا مماثلاً لمعالج الرسوميات المنفصل، وهو السبب الرئيسي وراء نحافة الجهاز نسبيًا بالنسبة لجهاز مخصص للألعاب.

يبلغ وزن جهاز R9000X 1.55 كيلوجرام (3.4 رطل) وسُمكه 15.5 ملم. وللتحكم في الحرارة، تستخدم لينوفو نظام التبريد QianKun من الجيل الثاني. وفي أعلى إعدادات الأداء، تصل قدرة النظام إلى 120 واط.

لينوفو ليجن R9000X 2026



تعد الشاشة عبارة عن لوحة OLED مقاس 15.3 بوصة بدقة 2560 × 1600 ومعدل تحديث 165 هرتز. وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 1000 وتغطي 100% من نطاق ألوان DCI-P3. تمت معايرة الشاشة في المصنع بواسطة X-Rite بقيمة Delta E أقل من 1، وزمن استجابة 0.3 مللي ثانية.

يأتي هذا الكمبيوتر المحمول مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 64 جيجابايت من نوع LPDDR5X-8000 وقرص تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت من نوع PCIe 4.0. وإذا احتجت إلى مساحة تخزين إضافية، يمكنك استخدام منفذ M.2 الثانوي لإضافة قرص تخزين آخر.

تتضمن منافذ الجهاز منفذي USB4 بسرعة 40 جيجابت في الثانية، ومنفذ USB-C بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومنفذي USB-A بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومنفذ HDMI، وقارئ بطاقات SD 4.0، ومقبس صوت 3.5 ملم. تدعم منافذ USB-C تقنية DisplayPort 2.1، التي تتيح إخراج فيديو بدقة 8K بمعدل 60 هرتز أو بدقة 4K بمعدل 240 هرتز.



بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجهاز تقنية واي فاي 7، ونظام صوت رباعي السماعات، وكاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل مزودة بغطاء للخصوصية ودعم ميزة ويندوز هيلو، ولوحة مفاتيح بمسافة ضغط 1.5 مم. كما يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 180 واط عبر منفذ USB-C، والشحن القياسي بقدرة 100 واط عبر منفذ USB Power Delivery.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت لينوفو مؤخرًا جهاز Legion LM50S المحمول لنقطة اتصال Wi-Fi ، والذي يتميز باتصال 4G LTE ودعم Wi-Fi 6 وبطارية توفر ما يصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل.