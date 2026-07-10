وداعا لانقطاع التغطية.. هاتف يتيح إجراء المكالمات دون شبكة جوال

أطلقت شركة BSNL، المشغل الحكومي لقطاع الاتصالات في الهند، هاتفا فضائيا جديدا يستهدف المستخدمين الذين يحتاجون إلى وسيلة اتصال موثوقة في المناطق التي تفتقر إلى تغطية شبكات الهاتف المحمول.

ويعتمد الهاتف على الاتصال بالأقمار الصناعية بدلا من أبراج الاتصالات التقليدية، ما يجعله خيارا مناسبا للمناطق النائية وحالات الطوارئ.

ويبلغ سعر الهاتف 134166 روبية هندية (نحو 1400 دولار) شاملا الضرائب، ويأتي مع متطلبات تنظيمية صارمة تفرضها السلطات الهندية على استخدام الهواتف الفضائية.

اتصال عبر الأقمار الصناعية بدلا من أبراج الاتصالات

صمم الهاتف للعمل في المناطق التي لا تتوفر فيها أي تغطية لشبكات الجيل الرابع أو الخامس، إذ يتصل مباشرة بالأقمار الصناعية لإجراء المكالمات الصوتية حتى في المواقع المعزولة.

وطورت BSNL هذه الخدمة بالتعاون مع شركة Inmarsat العالمية المتخصصة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بما يضمن توفير الاتصال في التضاريس الوعرة والمناطق الخارجة عن نطاق الشبكات الأرضية.

هاتف BSNL

ويتميز الهاتف بتصميم متين يتحمل ظروف الاستخدام القاسية في الهواء الطلق، إلى جانب بطارية طويلة العمر تتيح تشغيله لفترات ممتدة في الأماكن التي يصعب فيها شحن الأجهزة.

كما يتضمن زر استغاثة SOS يمكن استخدامه في حالات الطوارئ، ما يجعله أداة عملية أثناء الكوارث الطبيعية، وعمليات الإنقاذ، والمهام الميدانية في المناطق النائية.

مخصص للقطاعات الحيوية وليس للاستخدام اليومي

وأكدت BSNL أن الهاتف لا يستهدف المستخدمين العاديين للهواتف الذكية، بل صمم لخدمة قطاعات مثل الدفاع، والاستجابة للكوارث، والخدمات البحرية، والتعدين، والعمليات الصناعية، والبعثات البحثية، إضافة إلى الحجاج الذين يسلكون طرقا معزولة، وهواة المغامرات في المناطق النائية.

وتشير الشركة إلى أن الاتصال عبر الأقمار الصناعية يظل متاحا حتى في حال تعطل أو غياب البنية التحتية لشبكات الاتصالات الأرضية، ما يوفر وسيلة اتصال أكثر موثوقية في الظروف الحرجة.