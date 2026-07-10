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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق ورش مبادرة اكتشفني لتنمية المواهب الإبداعية لذوي الإعاقة

إنطلاق ورش مبادرة “اكتشفني” لتنمية المواهب الإبداعية لذوي الإعاقة
إنطلاق ورش مبادرة “اكتشفني” لتنمية المواهب الإبداعية لذوي الإعاقة
الديب أبوعلي
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انطلقت أولى الورش التدريبية بمبادرة اكتشفني” التي أطلقها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لاكتشاف ورعاية المواهب من الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والحركية، وذلك بهدف تنمية القدرات الثقافية والفنية والإبداعية للمشاركين، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وصقلها في مختلف المجالات.

جاءت بداية الورش التدريبية من خلال ورشة بعنوان “كيف نكتب قصة”، نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الثقافة والتي قامت بتقديمها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، مقررة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تعد من أبرز الكٌتاب المتخصصين القادرين على التواصل مع الأطفال من مختلف الفئات، بما يسهم في اكتشاف مواهبهم الإبداعية وتنميتها بأساليب تربوية وثقافية مبتكرة.

 المواهب الإبداعية لذوي الإعاقة

واستهدفت الورشة الأطفال من ذوي الإعاقات البصرية والحركية، حيث شهدت تفاعلاً كبيراً منهم وسط أجواء من البهجة والحماس، بما يعكس أهمية توفير مساحات آمنة ومحفزة للإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشرحت الكاتبة سماح أبو بكر عزت أساليب توصيل الفكرة والمعلومة من خلال القصة، وكيفية تحويل الأفكار إلى أعمال قصصية مبتكرة، بما يسهم في تنمية الخيال والإبداع ومهارات التأليف لدى المشاركين.

استعرضت أهمية القصة كوسيلة فعالة للتوعية وطرح الأفكار الإيجابية، والمساهمة في تعديل المفاهيم والسلوكيات وتعزيز القيم المجتمعية.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التدريبية التي ينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مبادرة “اكتشفني”، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من التعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم، ودمجهم بصورة أكثر فعالية في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سماح أبو بكر عزت الكاتبة سماح أبو بكر عزت الإعاقات البصرية والحركية مبادرة اكتشفني ذوي الإعاقات البصرية الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة الثقافة

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