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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق برنامج فني لدمج ذوي الإعاقة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة
إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

أطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من الجهات الشريكة، برنامجًا فنيًا يهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفنون لهم، في إطار دعم الدمج الثقافي والفني وتعزيز حقهم في المشاركة والإبداع.

وتنطلق أولى فعاليات البرنامج بمحافظة المنصورة خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو الجاري، بالشراكة مع قطاع المسرح ممثلًا في مسرح الشمس، والمجلس الأعلى للثقافة ممثلًا في المركز القومي لثقافة الطفل، وجامعة المنصورة ممثلة في مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الندوات وورش العمل والعروض الفنية التفاعلية الموجهة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من بينها ندوة بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وورش لرعاية الذات، وورش للرسم تحت عنوان "الدنيا بالألوان"، إلى جانب ورش السيكودراما تحت شعار "الاختلاف قوتنا"، بهدف تنمية القدرات الإبداعية والنفسية والاجتماعية للمشاركين.

المهرجان القومي للمسرح المصري

كما تشمل الفعاليات، التي تستضيفها مكتبة مصر العامة بالمنصورة، ورشة لتصنيع العرائس باستخدام أدوات بسيطة، إضافة إلى عروض الأراجوز وورش التمثيل والموسيقى والغناء بالمسرح الروماني، بما يتيح فرصًا أوسع لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويمتد البرنامج إلى عدد من أندية محافظة الدقهلية، من بينها نادي الحور ونادي جزيرة الورد، حيث تُنظم ورش في رعاية الذات والتمثيل والغناء، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم دمج ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية والفنية.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يؤمن بأن الثقافة والفنون حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وأحد أهم أدوات الدمج المجتمعي وبناء الثقة بالنفس وإطلاق الطاقات الإبداعية، مؤكدة أن المشاركة في المهرجان تأتي لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وبناء أجيال من المبدعين والمبتكرين.

وأضافت أن هذه الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والفنية على قدم المساواة مع الآخرين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى بناء دولة الفنون والإبداع وتعظيم دورها، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الدمج الحقيقي وإبراز النماذج المضيئة من المبدعين والفنانين من ذوي الإعاقة.

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