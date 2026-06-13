قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: الاتفاق مع الولايات المتحدة يقترب من مراحله النهائية
مقترح قطري للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة
كلوب يفتح النار على فيفا بسبب مونديال 2026: كرة القدم أصبحت رهينة للمعلنين
بعد أكبر موجة هبوط منذ سنوات.. هل يستعد الذهب لعودة غير متوقعة؟
الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة معتدلة ليلا.. تفاصيل
مدبولي: تسويات مرتقبة لمديونيات الهيئات الاقتصادية.. وندرس مسابقات لتحفيز المحافظات المتميزة
تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس
تقرير: طهران تُغلق أنفاقاً نووية لحماية مخزون اليورانيوم
ثابت عند 444.. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة السعودية
3 أرقام تاريخية تنتظر المغرب في مواجهة البرازيل.. تعرف عليها
مدبولي: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على مواجهة الأزمات العالمية
مدبولي: الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية والأولوية للصرف الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للإعاقة يدشن منصة لرصد احتياجات سوق العمل

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة
إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

دشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة منصة لتسجيل احتياجات سوق العمل، ضمن منصة التنسيق المشترك التابعة له، بهدف بناء بيئة عمل دامجة.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا الحصر والتسجيل، يأتي في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 - 2030)، التي تعمل على تنسيق الجهود لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل،  كالاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة، واستيفاء نسبة التعيين القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل مهيأة، بما يحقق أعلى معدلات الإنتاجية.

وتابعت المشرف العام أنه في إطار التحول الرقمي يقوم المجلس بتنفيذ منصات إلكترونية للتواصل السريع مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد متطلباتهم واحتياجاتهم، وتُعد منصة تسجيل احتياجات سوق العمل، المنصة الثانية، التي تسهم في رصد احتياجات سوق العمل، وكذلك التحديات التي تواجه الجهات والشركات سواء الحكومية أو الخاصة لتشغيل ذوي الإعاقة سواء علي مستوى فهم سيكولوجية الإعاقات المختلفة أو المؤهلات التعليمية والمهنية المطلوبة.

القومي للإعاقة يدشن منصة جديدة 

وكذلك توفير سبل الإتاحة التي تتيح الاستفادة القصوى من مهاراتهم وإمكاناتهم، للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية، ومساعدة صناع القرار في وضع سياسات مستدامة لتوفير فرص العمل، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت "كريم" أن عملية تسجيل احتياجات سوق العمل، تأتي في إطار اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019 ، في المادة الـ(5) منه، التي نصت على أن المجلس يعمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، وكذا المساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جميع مؤسسات العمل بالدخول على المنصة وتسجيل احتياجاتهم المتنوعة من الكوادر البشرية من ذوي الإعاقة، للمساهمة في تمكين هذه الفئة، واستيفاء نسبة ال5% من تعيين ذوي الإعاقة من خلال الرابط التالي:

https://ncpd.gov.eg/corporate-partners/

وذلك للمساهمة في بناء شبكة وطنية متكاملة تتضمن الاحتياجات الفعلية، والمهارات المطلوبة لدى كل شخص ذو إعاقة، لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، ومواجهة التحديات، والتغيرات السريعة التي تطرأ على بيئة العمل الحقيقية.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم الأشخاص ذوي الإعاقة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

4548 مستفيدًا و63 نشاطًا لوحدة السكان في الغربية خلال شهر

"البودرة البيضاء" في عصير القصب

​أغلب المحال تستخدمها بكميات كبيرة.. تعرف على خطورة البودرة البيضاء في عصير القصب

غش عصير القصب بطوخ

بعد ضبط كمية من «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب بطوخ.. إزاي تعرف المغشوش؟

بالصور

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

طرق الأبواب
طرق الأبواب
طرق الأبواب

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

اعمال رصف
اعمال رصف
اعمال رصف

محافظ الشرقية يوجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

عنتر العبسي

نهاية"سبايدر مان" اليمن.. العثور على عنتر العبسي داخل فوهة بركان

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد