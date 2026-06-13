القومي للإعاقة يدشن منصة لرصد احتياجات سوق العمل

دشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة منصة لتسجيل احتياجات سوق العمل، ضمن منصة التنسيق المشترك التابعة له، بهدف بناء بيئة عمل دامجة.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا الحصر والتسجيل، يأتي في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 - 2030)، التي تعمل على تنسيق الجهود لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، كالاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة، واستيفاء نسبة التعيين القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل مهيأة، بما يحقق أعلى معدلات الإنتاجية.

وتابعت المشرف العام أنه في إطار التحول الرقمي يقوم المجلس بتنفيذ منصات إلكترونية للتواصل السريع مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد متطلباتهم واحتياجاتهم، وتُعد منصة تسجيل احتياجات سوق العمل، المنصة الثانية، التي تسهم في رصد احتياجات سوق العمل، وكذلك التحديات التي تواجه الجهات والشركات سواء الحكومية أو الخاصة لتشغيل ذوي الإعاقة سواء علي مستوى فهم سيكولوجية الإعاقات المختلفة أو المؤهلات التعليمية والمهنية المطلوبة.

القومي للإعاقة يدشن منصة جديدة

وكذلك توفير سبل الإتاحة التي تتيح الاستفادة القصوى من مهاراتهم وإمكاناتهم، للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية، ومساعدة صناع القرار في وضع سياسات مستدامة لتوفير فرص العمل، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت "كريم" أن عملية تسجيل احتياجات سوق العمل، تأتي في إطار اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019 ، في المادة الـ(5) منه، التي نصت على أن المجلس يعمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، وكذا المساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جميع مؤسسات العمل بالدخول على المنصة وتسجيل احتياجاتهم المتنوعة من الكوادر البشرية من ذوي الإعاقة، للمساهمة في تمكين هذه الفئة، واستيفاء نسبة ال5% من تعيين ذوي الإعاقة من خلال الرابط التالي:

https://ncpd.gov.eg/corporate-partners/

وذلك للمساهمة في بناء شبكة وطنية متكاملة تتضمن الاحتياجات الفعلية، والمهارات المطلوبة لدى كل شخص ذو إعاقة، لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، ومواجهة التحديات، والتغيرات السريعة التي تطرأ على بيئة العمل الحقيقية.