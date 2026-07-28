فتح تحقيق في مراسلات ترامب بـ إنفانتينو بسبب كأس العالم 2026

أكدت صحيفة جارديان أن أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بدءوا بالتحقيق بشأن إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبين بتقديم وثائق ومراسلات تتعلق بعلاقة الفيفا بالرئيس الأمريكي ترامب.

ويطالب أعضاء مجلس النواب الأمريكي إنفانتينو بتقديم جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بأي هدايا أو مدفوعات أو مزايا التي قدمها للرئيس الأمريكي، إلى جانب سجلات الزيارات إلى مكاتب برج ترامب.

كما سيتناول التحقيق سياسة بيع تذاكر كأس العالم، ولا سيما استخدام نظام "الأسعار الديناميكية"، الذي تسبب في ارتفاع كبير في أسعار التذاكر.