وزير التعليم يقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بدون مؤتمر صحفي

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 في تمام الحادية عشر من مساء اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتمام مراسم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بدون عقد مؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل

حيث تقرر رسميا اكتفاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإصدار بيان عاجل بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 ، للكشف عن كافة التفاصيل والأرقام والاحصائيات ، إلى جانب إعلان قائمة أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن يكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بـ نتيجة الثانوية العامة 2026 ، عن :

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2026

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات و عدد الطلاب النجاحين والطلاب الراسبين

أسماء وصور ومحافطات ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم

أسماء وصور ومحافطات ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أسماء وصور ومحافطات ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 أدبي

أسماء وصور ومحافطات ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 مكفوفين

أسماء وصور ومحافطات ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 STEM

أسماء وصور ومحافطات ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 دمج

أوائل الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تضم أكثر من 30 طالب، وتشمل طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ودمج ومكفوفين ومتفوقين

وتفيد المعلومات المتاحة حتى الآن بأنه لم يحصل أي طالب في قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 على مجموع 100%

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2026 ، محذرة من ضرورة عدم الإنسياق وراء أي أخبار مفبركة تحاول الترويج لـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 و تسريب أوائل الثانوية العامة 2026 ، مشددة على أن كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة 2026 مؤمن تأمينا مشددا ، ولن يتم تسريب أي معلومات قبل اعتماد النتيجة رسميا من الوزير .

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