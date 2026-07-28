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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة طنطا يكرم الفريق الطلابي T-Racers بكلية الهندسة لتحقيقه إنجازا تاريخيا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي
نتيجة الثانوية العامة 2026

كرم مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة الفريق الطلابي  T-Racers بكلية الهندسة، لتحقيقه إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في منافسات Formula Student UK 2026، التي أقيمت على حلبة سيلفرستون بالمملكة المتحدة، بعد حصوله على المركز الثالث عالميًا في الترتيب العام لفئة Concept Class.

توجيهاته جامعة طنطا 

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، خلال تكريمه للفريق، أن ما حققه أبطال الفريق في منافسات Formula Student UK 2026 على حلبة "سيلفرستون" التاريخية بالمملكة المتحدة يعد إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق يُضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية والجامعة، مؤكداً أن اقتناص طلاب الجامعة المركز الثالث عالميًا في الترتيب العام لفئة Concept Class يُعد مصدر فخر واعتزاز لجامعة طنطا وللمنظومة الأكاديمية المصرية ككل، مشيراً إلى أن هذا الفوز لم يكن وليد المصادفة، بل هو ثمرة جهد دؤوب، وفكر هندسي مبتكر، وتطبيق عملي واعد لرؤية الدولة في دعم المبتكرين والنوابغ من شباب الجامعة، مضيفاً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم المادي واللوجستي والأكاديمي للفرق الطلابية والابتكارات البحثية.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما وجّه رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير للدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، على دعمهم المستمر للأنشطة والفرق الطلابية بالكلية، ولـ الدكتورة هاجر علم الدين، المشرف الأكاديمي للفريق، لمتابعتها الدؤوبة وإشرافها العلمي المتميز الذي كان له الأثر البالغ في توجيه الطلاب وإعدادهم بالمستوى الذي أهّلهم لتمثيل الجامعة والدولة المصرية بصورة مشرفة والاعتلاء بكفاءة على منصات التتويج الدولية، موجهًا تحية إجلال وتقدير للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الفريق، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

تبادل الخبرات 

شمل التكريم الدكتور هاجر علم الدين المشرف الأكاديمي للفريق وطلاب من أقسام الميكانيكا قوى والميكانيكا انتاج والميكاترونيكس والذكاء الاصطناعي، والحاسبات، وتشمل  فارس أشرف الملاح، عيد السيد عقده، عمر خيري جعيصة، محمد عماد بدران، محمود مأمون الشافعي، محمد ياسر السمدوني، يوسف أشرف صالح، أسامة ياسر بدر، مريم أحمد سعيد، الفاروق بهاء إبراهيم، محمد صبري أمين، محمد شمس غازي، أحمد سعيد صبري، اسراء أحمد محمد، حازم خالد توفيق، هشام أسامة حجازي، أحمد أمين إبراهيم، نادية أيمن السيد، علي محمد الجوهري، ميسون مصلحي عيسى، أحمد عبد المنعم محمد.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

فريق مصري بجامعة طنطا 

جدير بالذكر أن الفريق نجح في أن يصبح أول فريق مصري وعربي يتأهل إلى نهائيات مسابقة Business Plan Presentation في تاريخ المنافسات، محققًا المركز الثالث في النهائيات، في سابقة تعكس قدرة طلاب جامعة طنطا على الجمع بين التميز الهندسي، والتخطيط الاستراتيجي، وريادة الأعمال، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج تنافسية قابلة للتطبيق والاستثمار.

وحقق الفريق مجموعة من المراكز العالمية المتقدمة، شملت المركز الأول عالميًا في إدارة المشروعات Project Management، والمركز الثالث في نهائيات عرض خطة الأعمال Business Plan Presentation، والمركز الخامس عالميًا في التصميم Design، والمركز الثامن عالميًا في التكلفة والتصنيع Cost & Manufacturing، والمركز التاسع عالميًا في محاكاة زمن اللفة Lap Time Simulation.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا طلاب وطالبات كلية الهندسة جائزة دولية

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