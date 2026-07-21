إصابة رئيس وحدة محلية بالغربية في حادث تصادم على طريق طنطا ـ بسيون

شهد الطريق الفرعي "طنطا - بسيون " بمحافظة الغربية اليوم إصابة رئيس وحدة محلية بقرية صالحجر نتيجة تعرضه للإصابة بحادث تصادم إثر السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اصابة "مدن"58 رئيس الوحدة المحلية بقرية صالحجر بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالقدم والرأس .

تحرك عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي بسيون المركزي .

نقل الضحية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .