قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
عملنا كمين لـ الأهلي.. المغرب الفاسي يكشف تفاصيل انتقال بنجديدة لـ المارد الأحمر
فينيسيوس جونيور يفاجئ الجماهر.. تقارير تكشف خضوعه لعملية تجميل
وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون التنموي وجهود الإصلاح الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة رئيس وحدة محلية بالغربية في حادث تصادم على طريق طنطا ـ بسيون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهد الطريق الفرعي "طنطا - بسيون " بمحافظة الغربية اليوم إصابة رئيس وحدة محلية بقرية صالحجر نتيجة تعرضه للإصابة بحادث تصادم إثر السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث 

 تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اصابة "مدن"58 رئيس الوحدة المحلية بقرية صالحجر بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالقدم والرأس .

تحرك عاجل 

 انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي بسيون المركزي .

نقل الضحية 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

ترشيحاتنا

مدارس التمريض

فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. الشروط والأماكن

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

كلية الشرطة متخصصين

من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد