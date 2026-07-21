ميسي يعود إلى الأرجنتين لفترة من الراحة بجانب عائلته

وصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء إلى بلاده لتمضية فترة من الراحة مع عائلته في مدينة روساريو، مسقط رأسه، بعد خسارة نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا الأحد، وفق ما أكدت مصادر محلية لوكالة فرانس برس.



ووصل ابن الـ39 عاماً الذي لم يكن ضمن المجموعة العائدة من الولايات المتحدة إلى بوينس أيرس على متن طائرة الإثنين، إلى روساريو على متن رحلة خاصة قرابة الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي (9:30 ت غ)، برفقة زوجته أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة، بحسب مصدر في حكومة مقاطعة سانتا في فضّل عدم الكشف عن هويته.

ونشرت شبكة "إي أس بي أن" الرياضية مقطع فيديو ظهر فيه ميسي داخل سيارة رباعية الدفع رمادية اللون لدى دخوله مجمعاً سكنياً مغلقاً في فونيس الواقعة على أطراف روساريو، حيث يملك منزلاً يقيم فيه عادة عند عودته إلى مسقط رأسه.

ويتزامن وصول ميسي إلى الأرجنتين مع المشاكل الصحية التي يعاني منها والده خورخي الذي يتولى أيضاً إدارة أعماله.

ووصل جزء من المنتخب الأرجنتيني مساء الإثنين إلى بوينوس أيرس برفقة المدرب ليونيل سكالوني وأفراد الجهاز الفني، حيث كان في استقبالهم آلاف المشجعين الذي احتفوا بهم ورفعوا الأعلام الأرجنتينية رغم خيبة التنازل عن اللقب العالمي بخسارة النهائي الأحد أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد في إيست راذفورد، بالقرب من نيويورك.

أما بقية اللاعبين، فتوجهوا مباشرة إلى مدن أخرى للالتحاق بأنديتهم.