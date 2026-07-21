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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير أرجنتينية: مونديال 2026 قد يكون المحطة الأخيرة لميسي مع منتخب الأرجنتين

ميسي
ميسي
محمد سمير

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، بعدما أشارت إلى أن المباراة النهائية لكأس العالم 2026 أمام إسبانيا قد تكون آخر ظهور له بقميص “التانجو”.

وخسر المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم 2026 بعد سقوطه أمام إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “ميتلايف”، ليخفق حامل اللقب في الاحتفاظ بالكأس التي توج بها في نسخة قطر 2022.

وذكر الصحفي الأرجنتيني هيرنان كاستيلو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن ميسي أبلغ زملاءه داخل غرفة الملابس عقب نهاية المباراة أن مواجهة إسبانيا كانت الأخيرة له مع المنتخب الوطني، في إشارة إلى نيته إنهاء مسيرته الدولية.

وأوضح كاستيلو أن قائد منتخب الأرجنتين أخبر اللاعبين بأنه يعتبر مشواره مع المنتخب قد انتهى، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من اللاعب أو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يؤكد اعتزاله اللعب الدولي.

ويعد ميسي أحد أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب الأرجنتين، كما يتصدر قائمة هدافي “التانجو” التاريخيين، ونجح في قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022، إلى جانب التتويج بكوبا أمريكا وألقاب دولية أخرى.

وكان ميسي قد خاض نهائي كأس العالم 2026 وهو يسعى لقيادة الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب العالمي، إلا أن المنتخب الإسباني حسم المواجهة لصالحه، ليحرم “التانجو” من إنجاز تاريخي.

وحتى الآن، لم يحسم ليونيل ميسي موقفه بشكل رسمي، في انتظار إعلان اللاعب قراره النهائي بشأن الاستمرار مع منتخب الأرجنتين أو إسدال الستار على واحدة من أعظم المسيرات الدولية في تاريخ كرة القدم.

ميسي ليونيل ميسي مونديال 2026 المحطة الأخيرة لميسي منتخب الأرجنتين

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