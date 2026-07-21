لامين يامال يكشف رسالة ميسي بعد نهائي المونديال: كلماته أغلى من الميدالية

كشف لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، عن الرسالة التي وجهها إليه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عقب نهائي كأس العالم 2026، الذي انتهى بتتويج "لاروخا" باللقب على حساب منتخب الأرجنتين.

وجمعت المباراة بين جيلين مختلفين من نجوم كرة القدم، حيث قاد ميسي منتخب بلاده في واحدة من آخر محطاته الدولية، بينما واصل يامال، صاحب الـ19 عامًا، كتابة بداياته التاريخية مع المنتخب الإسباني.

رسالة لن ينساها يامال

وأوضح نجم برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه حرص على التوجه إلى ميسي عقب نهاية اللقاء للتعبير عن تقديره له، قبل أن يتلقى منه رسالة خاصة.

وقال يامال: "قال لي أن أواصل طريقي، وأن المستقبل ينتمي إلى جيلنا."

وأضاف: "هذه الكلمات تساوي بالنسبة لي قيمة الميدالية الذهبية التي أرتديها حول عنقي."

من صورة الطفولة إلى نهائي كأس العالم

واستعادت وسائل الإعلام العلاقة الرمزية التي جمعت بين النجمين، بعدما انتشرت قبل سنوات صورة شهيرة ظهر فيها ميسي يحمل يامال وهو رضيع، قبل أن يلتقيا مجددًا بعد سنوات طويلة، لكن هذه المرة على أرض الملعب في نهائي كأس العالم.

انتقال الشعلة بين جيلين

ورغم خسارة الأرجنتين للقب، حملت كلمات ميسي رسالة دعم واضحة للنجم الإسباني الشاب، في مشهد اعتبره كثيرون رمزًا لانتقال القيادة بين أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وموهبة ينتظرها مستقبل كبير على الساحة العالمية.