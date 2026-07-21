لامين يامال يدخل التاريخ.. قائمة أصغر المتوجين بكأس العالم

نجح النجم الإسباني لامين يامال في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كأس العالم بعدما أصبح واحدا من أصغر اللاعبين المتوجين باللقب عبر التاريخ إثر مساهمته في تتويج منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2026 عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وأقيمت النسخة الحالية من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وشهدت تتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بينما واصل يامال تحطيم الأرقام القياسية رغم صغر سنه.

بيليه يحتفظ بالصدارة التاريخية

ورغم دخول لامين يامال قائمة أصغر أبطال العالم فإن الأسطورة البرازيلية بيليه لا يزال يتربع على قمة الترتيب بعدما توج مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم عام 1958 وهو في عمر 17 عاما و249 يوما ليظل أصغر لاعب يرفع الكأس الذهبية في تاريخ البطولة.

وبحسب تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تضم قائمة أصغر اللاعبين المتوجين بكأس العالم عددا من أبرز أساطير اللعبة الذين حققوا اللقب في سن مبكرة وتركوا بصمة خالدة في تاريخ المونديال.

أبرز أصغر اللاعبين المتوجين بكأس العالم:

- بيليه (البرازيل) – 17 عاما و249 يوما.

- رونالدو "الظاهرة" (البرازيل) – 17 عاما و298 يوما.

- جوزيبي بيرجومي (إيطاليا) – 18 عاما و174 يوما.

- كوتينيو (البرازيل) – 19 عاما و6 أيام.

- لامين يامال (إسبانيا) – 19 عاما و6 أيام.

- ماركو أنتونيو (البرازيل) – 19 عاما و135 يوما.

- باو كوبارسي (إسبانيا) – 19 عاما و189 يوما.

- كيليان مبابي (فرنسا) – 19 عاما و207 أيام.

- مازولا (البرازيل) – 19 عاما و309 أيام.

- روبن موران (إسبانيا) – 19 عامًا و344 يومًا.

ويؤكد انضمام لامين يامال إلى هذه القائمة التاريخية المكانة التي وصل إليها اللاعب في بداية مسيرته بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الكرة العالمية ونجح في قيادة جيل إسباني جديد إلى منصة التتويج ليكتب فصلا جديدا في تاريخ كأس العالم.