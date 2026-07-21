باريديس يتحدى الانتقادات بعد نهائي المونديال .. ويرفض الاعتذار عن اشتباكات إسبانيا

رفض لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، تقديم اعتذار عن الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، رغم الجدل الكبير الذي أثير عقب الاشتباكات التي أعقبت صافرة النهاية، وفي الوقت نفسه ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” البطاقة الحمراء التي نُسبت إليه خلال اللقاء.

وحرص باريديس على كسر صمته لأول مرة منذ النهائي، لكنه لم يتطرق إلى الواقعة التي أثارت انتقادات واسعة، واكتفى بتوجيه رسالة لجماهير الأرجنتين، أعرب خلالها عن فخره بما قدمه المنتخب طوال مشوار البطولة.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت باريديس وهو يدخل في اشتباكات مع عدد من لاعبي المنتخب الإسباني، بعدما دفع المدافع إيريك جارسيا أرضًا، قبل أن يتشابك مع جافي خلال احتفالات “لا روخا” بالتتويج باللقب، فيما ظهر ناهويل مولينا أيضًا في مشادة مع لاعب الوسط الإسباني رودري.

وذكرت تقارير صحفية أن باريديس كان قد تلقى بطاقة حمراء عقب نهاية المباراة، قبل أن يتم حذفها لاحقًا من السجلات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن إدراج البطاقة جاء نتيجة خطأ في نظام المعلومات الخاص بـ”فيفا”، ولم يتم اعتمادها رسميًا.

ورغم إلغاء البطاقة الحمراء، فإن اللاعب لم يُبدِ أي ندم على ما حدث، إذ نشر رسالة عبر حسابه على موقع “إنستجرام” قال فيها: “شكرًا لك يا أرجنتين… أحبك اليوم ودائمًا. أكتب بقلب مثقل بالحزن لأننا لم نتمكن من منح بلدنا الفرحة التي يستحقها، لكنني أرفع رأسي بفخر لأننا قدمنا كل ما لدينا ورفعنا علمنا مرة أخرى.”

وأضاف: “شكرًا لكل من كان جزءًا من هذا المنتخب، لقد كان شرفًا لي أن أكون ضمن أفضل منتخب أرجنتيني في التاريخ.”

ولم تتضمن رسالة باريديس أي اعتذار عن الاشتباكات التي أعقبت النهائي، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي في الأحداث التي شهدتها المباراة، تمهيدًا لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات انضباطية بعد مراجعة تقارير الحكام واللقطات المصورة.