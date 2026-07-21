منتخب اليد يطير إلى مقدونيا 13 أغسطس استعدادا لخوض دورة ألعاب البحر المتوسط

يستعد منتخب مصر الثاني لكرة اليد للدخول في المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي، قبل المشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2026، المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى مقدونيا يوم 13 أغسطس المقبل، للدخول في معسكر مغلق يتخلله خوض مباراة ودية أمام منتخب مقدونيا، ضمن خطة الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الإسباني فرناندو باربيتو، القائمة المبدئية التي تضم 18 لاعبًا للمشاركة في البطولة، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حميد (الأهلي)، يوسف ناجي (الزمالك)، مصطفى ديشا (الأهلي).

لاعبو الدائرة: ياسر سيف (الأهلي)، بيجاد مروان (الزمالك)، تغيان (الجيش).

صناع الألعاب: زياد حشاد (الزمالك)، فوكس (الأهلي).

الجناح الأيمن: عمر كاستيلو (الأهلي)، محمد عماد “أوكا” (الأهلي)، عمر هيمن (الشمس).

الجناح الأيسر: دودي (الزمالك)، بلال إبراهيم مسعود (الزمالك).

الظهير الأيسر: نبيل شريف (الأهلي)، هشام صلاح (الزمالك)، محمد صلاح (الأهلي).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي)، جمال صلاح (الزمالك).

وأسفرت قرعة منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط عن وقوع المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم منتخبات إيطاليا والبرتغال وكوسوفو، في تحدٍ ينتظر خلاله المنتخب مواجهات قوية منذ الدور الأول.

وكان منتخب مصر الثاني قد بدأ استعداداته منذ 15 يوليو الجاري، تحت قيادة فرناندو باربيتو، الذي يشغل أيضًا منصب المدرب المساعد للإسباني خوان كارلوس باستور في المنتخب الأول، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز مجموعة من العناصر القادرة على تمثيل كرة اليد المصرية بقوة في البطولة، ومنح اللاعبين فرصة اكتساب المزيد من الخبرات الدولية قبل الاستحقاقات المقبلة.