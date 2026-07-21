قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بتوسيع الحرب على إيران .. وإسرائيل تترقب لحظة الحسم
تاج الدين : مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي 6 أشهر
بالصور | جمال الدين : اقتصادية قناة السويس الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية
بند رادع من اتحاد الكرة لمواجهة التلاعب في العقود
طرق شديدة السخونة وشبورة صباحية .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المحافظات
استخراج شهادة الإعفاء أونلاين .. الرابط والخطوات
بيراميدز يحسم جدل مستقبل رمضان صبحي .. هل يرحل عن النادي؟
عبدالغفار : نحتاج مضاعفة عدد أسرّة المستشفيات .. والاعتداء على الفرق الطبية مشهد مؤذٍ
هل يوافق تامر حسني؟ أنغامي تسعى لطرح ألبوم مش هتكرر حصريًا على منصتها
العبوة بها سم قاتل .. جمال شعبان يحذر الشباب من هذه المشروبات
بعد استهداف القنصلية الأمريكية .. مطار أربيل يعلق الرحلات الجوية مؤقتاً
الأهلي يحسم صفقته الرابعة .. بقرار ينضم إلى القلعة الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثورة في منظومة التموين.. دعم نقدي مشروط وأسعار حقيقية للسلع قريبًا

التموين
التموين
عادل نصار

مع اقتراب الإعلان عن ملامح جديدة لمنظومة الدعم في مصر، تتجه الأنظار إلى خطة حكومية تستهدف إعادة هيكلة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية. 
 

التحول التدريجي من الدعم العيني

ويبرز التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط كأحد أبرز الخيارات المطروحة، وسط تأكيدات بأن المنظومة الجديدة ستضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر، مع تداول تقديرات تشير إلى أن قيمة الدعم قد تصل إلى 400 جنيه للفرد لبعض الفئات، بالتزامن مع استمرار الدولة في تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

فكرة التحول إلى الدعم النقدي مطروحة منذ سنوات

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، إن فكرة التحول إلى الدعم النقدي مطروحة منذ سنوات، وتهدف إلى تقليل الفاقد في منظومة الدعم العيني وضمان استفادة المواطنين من القيمة الكاملة للدعم.

وأوضح أن الدعم النقدي لن يكون مبالغ مالية تُصرف دون ضوابط، وإنما سيكون دعمًا مشروطًا يضمن حصول المستحقين على احتياجاتهم من السلع الأساسية، مع استمرار الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن قيمة الدعم ستختلف وفقًا للشرائح الاجتماعية، وقد تصل إلى 400 جنيه للفرد لبعض الفئات، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعتمد على بيع السلع بأسعارها الفعلية، مع تعويض المواطنين بقيمة الدعم المستحقة.

وأضاف أن الحكومة تستعد للإعلان عن تفاصيل وآليات تطبيق المنظومة الجديدة خلال مؤتمر مرتقب، إلى جانب التوسع في منافذ صرف السلع التموينية وتشديد الرقابة لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتراوح بين 6 و12 شهرًا، في ظل التنسيق المستمر مع جهاز مستقبل مصر لتأمين احتياجات السوق من خلال التعاقدات الخارجية وخطط الإمداد.

وأشار إلى أن موسم توريد القمح المحلي سجل رقمًا قياسيًا بوصول الكميات الموردة إلى نحو 5 ملايين طن، متجاوزًا المستهدف قبل انتهاء الموسم، بما يعزز المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأوضح أن وزارة التموين أعدت آليات لتنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية وتحقيق استقرار الأسواق، مع استمرار تطوير منافذ التموين وتحويلها إلى نموذج أكثر كفاءة ضمن مشروع "كاري أون"، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.

التموين الدعم النقدي سلع التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

بالصور

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد