مبعوثة الأمم المتحدة في قبرص تتوجه إلى بروكسل للقاء مبعوث المفوضية الأوروبية المعين حديثًا

تتوجه ماريا أنجيلا هولجوين المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص، غدًا الأربعاء، إلى بروكسل ثم أنقرة قبل الزيارة المقررة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى قبرص الأسبوع المقبل.

وستلتقي المبعوثة الأممية مع مبعوث المفوضية الأوروبية في قبرص المعين حديثًا رافاييل فيتو، في بروكسل بعد ظهر غدٍ الأربعاء، حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير سابقة بأنها ستلتقي أيضًا برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وعقب مغادرتها بروكسل، ستتوجه هولجوين إلى أنقرة، حيث من المتوقع أن تلتقي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يصل جوتيريش إلى قبرص يوم الاثنين المقبل، حيث سيعقد مأدبة عشاء غير رسمية مع كل من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وزعيم القبارصة الأتراك طوفان إرهورمان مساء الاثنين.

تأتي زيارة هولجوين وجوتيريش في ظل تصاعد الجهود، سواء داخل قبرص خارجها، لاستئناف المفاوضات بشأن القضية القبرصية.