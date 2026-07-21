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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حسام الحارتي

تقدم المغرب إلى المركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، محققاً أعلى قفزة له، بينما عادت إسبانيا الفائزة بكأس العالم إلى صدارة تصنيف الرجال وتراجعت الأرجنتين الوصيفة إلى المركز الثاني.
 

وفاز فريق المدرب لويس دي لا فوينتي 1-0 على الأرجنتين، بطلة كأس العالم 2022 في قطر، بعد شوطين إضافيين يوم الأحد، ليعود إلى صدارة التصنيف للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني.

ظلت فرنسا وإنجلترا في المركزين الثالث والرابع على التوالي في التصنيف، على الرغم من فوز فريق المدرب توماس توخيل على المنتخب الفرنسي ليحصد الميدالية البرونزية.

صعدت البرازيل إلى المركز الخامس، بينما تقدم المغرب إلى المركز السادس، وهو أعلى ترتيب له على الإطلاق. وتراجعت البرتغال مركزين لتحتل المركز السابع بعد خروجها من دور 16 في كأس العالم. وصعدت بلجيكا إلى المركز الثامن، متبادلة المراكز مع هولندا التي تراجعت إلى المركز التاسع.

وصعدت المكسيك أربعة مراكز لتدخل قائمة المراكز العشرة الأولى، وكانت النرويج أكثر منتخب حقق قفزة في الترتيب بتقدمها 12 مركزا لتحتل المرتبة 19 بعد بلوغها دور الثمانية في كأس العالم.

وخرجت ألمانيا من المراكز العشرة الأولى وتراجعت إلى المركز 12، متقدمة بمركز واحد على كرواتيا. وتراجعت إيطاليا، التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم، إلى المرتبة 15.

وكانت تونس أكثر المنتخبات تراجعا ًفي التصنيف وهبطت 12 مركزا لتحتل المرتبة 57، في حين صعدت مصر خمسة مراكز لتحتل المرتبة 24 وتقدمت باراغواي سبعة مراكز لتصبح 34 عالمياً بعد وصول كلا المنتخبين لدور 16 في كأس العالم.

وصعدت الرأس الأخضر، التي بلغت دور 32، ثلاثة مراكز لتحتل المركز 64، متقدمة بمركز واحد على غانا، التي صعدت ثمانية مراكز.

المغرب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم إسبانيا كأس العالم

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