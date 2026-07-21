الاتحاد الدولي يعتمد 8 حكام مصريين لإدارة منافسات بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة

اعتمد الاتحاد الدولي للبوتشيا ثمانية حكام مصريين ضمن طاقم التحكيم الرسمي لإدارة منافسات البطولة الدولية لتحدي البوتشيا – القاهرة 2026، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو داخل صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 18 دولة من مختلف أنحاء العالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي هذا الاختيار فى خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الكفاءات المصرية وامتدادا لنجاحات الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا في إعداد وتأهيل العناصر التحكيمية وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال استراتيجية تستهدف بناء جيل جديد من الحكام الشباب، يمتلك الكفاءة الفنية والقدرة على إدارة المباريات والتواصل بلغات مختلفة، بما يؤهلهم للتواجد المستمر في كبرى البطولات العالمية.

ويؤكد اعتماد هذا العدد من الحكام المصريين للمرة الثانية على التوالي في بطولة دولية كبرى، حجم الثقة التي يمنحها الاتحاد الدولي لمنظومة التحكيم المصرية، بعدما أثبت الحكام المصريون كفاءة كبيرة في إدارة المنافسات وقدموا مستويات متميزة نالت إشادة مسؤولي اللعبة على المستوى الدولي.

وضمت قائمة الحكام المعتمدين كلًا من: نوران أدم، صفوة عبد الحق، سما حسني، محمود طارق، سلمي حنفني، نوران ناصر، فرح أشرف، زينة وليد .

وتقام البطولة باستضافة الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للبوتشيا وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث تشهد مشاركة نحو 65 لاعبًا ولاعبة، إلى جانب ما يقرب من 100 من الأجهزة الفنية والإدارية، يمثلون 18 دولة، في واحدة من أكبر البطولات الدولية التي تستضيفها مصر في رياضة البوتشيا.

ويجسد هذا الإنجاز نجاح رؤية الاتحاد المصري في الاستثمار بالعنصر البشري، وعدم الاكتفاء بتنظيم البطولات الدولية وفق أعلى المعايير، بل المساهمة أيضًا في تصدير كوادر تحكيمية مصرية مؤهلة لإدارة أكبر المحافل العالمية، بما يعزز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في تطوير ونشر رياضة البوتشيا على المستويين الإقليمي والدولي.