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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تهديدات حوثية.. ناقلتا نفط سعوديتان تغيران وجهتهما في البحر الأحمر نحو قناة السويس

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت بيانات تتبع حركة السفن أن ناقلتي نفط تحملان شحنات من الخام السعودي عدلتا مسارهما أثناء عبورهما البحر الأحمر، واتجهتا نحو قناة السويس، عقب تحذيرات أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن بشأن حركة الملاحة المرتبطة بالسعودية.

وأفادت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن بأن الناقلتين، اللتين كانتا في طريقهما إلى الصين والهند، غيرتا خط سيرهما باتجاه القناة، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وكان الحوثيون، المدعومون من إيران، أعلنوا فرض قيود على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، في خطوة أثارت مخاوف من توسع نطاق التوترات الإقليمية وفتح مسار جديد من الضغوط على طرق الشحن الحيوية خارج منطقة الخليج.
 

وأعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، استدعاء القائم بالأعمال لجمهورية إيران الإسلامية لدى فرنسا.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنه بناءً على طلب وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو، استدعى الأمين العام للوزارة القائمَ بالأعمال لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على خلفية العمل التخويفي البالغ الخطورة الذي استهدف، في 19 يوليو الجاري، اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في إيران.
وأبلغت فرنسا، بحسب البيان، القائمَ بالأعمال إدانتها الشديدة لهذا «الاعتداء المخطط والمتعمد» مؤكدةً أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي انضمت إليها إيران والتي تضمن أمن الموظفين الدبلوماسيين وتشكل أساس العلاقات بين الدول.
وأضافت الخارجية الفرنسية أنه تم تذكير القائم بالأعمال بأن هذا الحادث البالغ الخطورة وغير المقبول لن يمر دون عواقب، كما صرّح الوزير لنظيره الإيراني أمس.

وأكد البيان أن فرنسا تتوقع من السلطات الإيرانية أن تكشف ملابسات هذا الحادث، وأن تعاقب مرتكبيه، وأن تضمن أمن مقارّها وموظفيها، وفقًا لالتزاماتها الدولية.

البحر الأحمر جماعة الحوثي اليمن الملاحة المرتبطة بالسعودية السعودية

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