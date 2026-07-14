وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره اليمني مستجدات الأوضاع في اليمن

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

تناول الاتصال مستجدات الأوضاع والتطورات في اليمن، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحرصها على دعم مؤسساته الوطنية والحكومة الشرعية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق.