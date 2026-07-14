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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تبحث مقترح تطوير موقف سيارات الأجرة وإعادة استغلال المباني الحكومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، خلال جولتها الميدانية بمركز الفرافرة، انتظام سير العمل بموقف سيارات الأجرة، في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة خدمات النقل الداخلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها سلامة علي محمد رئيس المركز والتنفيذيون المعنيون.

واطلعت المحافظ على المقترح الخاص بتطوير الموقف والمقام على مساحة 3500 م²، والمقرر تنفيذه على ثلاث مراحل بالتنسيق مع اللجنة العليا للمواقف، موجهةً ببدء أعمال التنفيذ ومراجعة موقف الخدمات بطريق الفرافرة / ديروط وفتح باب التقدم لتشغيل خطوط السرفيس داخل المدينة.

ومن ناحية أخرى، تفقدت المحافظ منطقة "وسط المدينة" بالفرافرة، والتي تضم عددًا من المباني ووحدات السكن الإداري والمنشآت الحكومية غير المستغلة، حيث وجهت بالتنسيق مع مديرية الاسكان لإعداد تصور لإعادة تأهيل المنطقة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول ويتضمن إنشاء مكتبة للطفل ومركزًا طبيًا  ووحدات سكنية وأنشطة تجارية وخدمية، وفق رؤية تخطيطية متكاملة تراعي الاحتياجات الحالية والتوسعات المستقبلية.

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