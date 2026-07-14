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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يودع تريزيجيه برسالة مؤثرة: ستظل قدوة لنا جميعا

مصطفى شوبير يودع تريزيجيه برسالة مؤثرة
مصطفى شوبير يودع تريزيجيه برسالة مؤثرة
ميرنا محمود

حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة مؤثرة إلى محمود حسن "تريزيجيه"، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء لخوض تجربة احتراف جديدة.


ونشر شوبير عبر خاصية "القصص" على حسابه بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بتريزيجيه من الماضي والحاضر و علق كاتبا: تاريخ كبير يا تريزيجيه وشرف ليا ولأي حد إنه يزاملك، طول عمرك مثل أعلى لينا كلنا. بالتوفيق ليك، عشان أنت لاعب كبير، وقبل كده أنت شخصية محترمة.. Best of luck legend."

وكان قد حرص محمود حسن تريزيجيه على توجيه رسالة وداع مؤثرة إلى النادي الأهلي وجماهيره، وذلك بعد إعلان النادي، اليوم، إنهاء التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين، عقب مشاورات ودية أسفرت عن تسوية جميع الأمور المتعلقة بالعقد.

وأكد تريزيجيه عبر حسابه بموقع فيسبوك  أن الأهلي كان نقطة الانطلاق في مسيرته الكروية، وأنه تربى داخل جدران النادي وتعلم فيه معنى الانتماء، مشيرا إلى أنه لن ينسى أبدا أن كل خطوة وصل إليها بدأت من القلعة الحمراء.

وأوضح اللاعب أنه يستعد لخوض تجربة احتراف جديدة، لكنه سيحمل معه دائما فخر ارتداء قميص الأهلي، مؤكدا أن رحيله لا يعني وداع النادي، لأن الأهلي سيظل جزءا من قلبه أينما كانت وجهته المقبلة.

ووجه تريزيجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، وزملائه في الفريق، وجميع العاملين داخل النادي، مشيدًا بالدور الذي لعبوه في مسيرته داخل الأهلي.

كما وجة رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي، مؤكدا أنهم لم يكونوا مجرد مشجعين، بل كانوا سر كل انتصار والدافع الحقيقي الذي يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، معربا عن امتنانه للحب والدعم الذي تلقاه منهم في مختلف الظروف.

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم، إنهاء التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" بالتراضي بين الطرفين، بعد الاتفاق على تسوية جميع الالتزامات التعاقدية، لينتهي بذلك مشوار جديد للاعب بقميص الفريق الأحمر، وسط أمنيات له بالتوفيق في محطته الاحترافية المقبلة.

مصطفى شوبير الأهلي محمود حسن تريزيجيه رحيل تريزيجية

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