يترقب عشاق كرة القدم واحدة من أقوى مباريات بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا، مساء اليوم، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن الدور نصف النهائي، على ملعب "إيه تي أند تي" بمدينة دالاس الأمريكية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل القيمة الفنية للمنتخبين، وامتلاكهما مجموعة من أبرز نجوم البطولة، مثل كيليان مبابي ولامين يامال، إلى جانب رغبة كل منتخب

في الوصول إلى نهائي كأس العالم.

وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط توقعات بمواجهة تكتيكية قوية بين المنتخبين.

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

تُنقل المباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX، كما تتيح الشبكة عددًا من القنوات المفتوحة لنقل مباريات مختارة من البطولة، وفق خطة البث الخاصة بكأس العالم 2026.

كما تذاع المباراة مجانًا عبر قناة beIN Sports المفتوحة، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأرضية، التي حصلت على حقوق بث عدد من مباريات البطولة داخل الجزائر.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر منصة TOD الرقمية، بالإضافة إلى التغطية المباشرة التي تقدمها المواقع الرياضية لحظة بلحظة.