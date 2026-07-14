هالاند جديد.. صحف اسبانيا تعلق على الظهور الأول لحمزة عبدالكريم فى تدريبات برشلونة

سلطت وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على حمزة عبدالكريم عقب مشاركته فى التدريب الأول مع نادي برشلونة تحت قيادة هانز فليك استعدادا للموسم الجديد.

وخضع حمزة عبدالكريم للإختبارات الطبية والقياسات البدنية فور وصوله إلى برشلونة وشارك فى المران فى أول تدريب لفريق برشلونة الأول.

وأصر حمزة عبدالكريم على السفر مبكرا إلى نادي برشلونة وغاب عن احتفالية 100 مليون شكرا فى ستاد القاهرة لـ منتخب مصر الوطني من أجل اللحاق بأول تدريب للفريق الكاتلوني.

ماس خام

وصفت صحيفة "سبورت" الكاتلونية حمزة عبدالكريم بأنه ماس خام مؤكدة أن النادي راهن عليه بقوة بعد تألقه في فرق الشباب ومشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم.

وأوضحت أن برشلونة قرر تسريع دمج اللاعب في الفريق الأول للاستفادة من قوته البدنية داخل منطقة الجزاء.

جاهز بدنيا

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى الجاهزية البدنية والفنية التي ظهر بها اللاعب، خاصة بعد عودته وقطعه لإجازته الصيفية للانضمام مبكرًا لفترة الإعداد.

هالاند جديد

قارنت صحيفة "آرا" الكتالونية أسلوب لعب حمزة عبدالكريم بالنجم النرويجي إيرلينج هالاند، نظرًا لتفوقه في القوة البدنية، والسرعة، والحضور الدائم داخل منطقة الجزاء