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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الأردنية: نؤكد دعمنا الكامل لكل ما تتخذه الإمارات من خطوات لحماية سيادتها وأمنها

الأردن
الأردن
هاني حسين
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أدانت وزارة الخارجية الأردنية اعتداء إيران على ناقلتي نفط تابعتين للإمارات أثناء مرورهما بمضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الأردنية إن الاعتداء الإيراني يعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وأضافت الخارجية الأردنية: "نؤكد على دعمنا الكامل لكل ما تتخذه الإمارات من خطوات لحماية سيادتها وأمنها".

وفي وقت سابق، أدانت مصر، بأشد العبارات، استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

الأردن الامارات مضيق هرمز اخبار التوك شو ايران

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