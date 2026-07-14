روسيا: الهجمات على إيران تقوض فرص التسوية وتنتهك التفاهمات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، أن موسكو ترى أن الهجمات الأخيرة على إيران تمثل انتهاكًا لمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، محذرًا من تداعياتها على مسار الحلول السياسية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الروسية موسكو، إن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يغلق الباب أمام أي جهود للتسوية، مشددًا على أن التصعيد العسكري يقوض فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة.

واندلع حريق في ناقلة المواد الكيميائية "ستولت ماغنيسيوم" الثلاثاء إثر "انفجار جسم خارجي مجهول" أثناء إبحارها في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عُمان، وفقًا لما أعلنته شركة "ستولت تانكرز"، الوحدة الرئيسية لشركة الشحن النرويجية "ستولت نيلسن".