محافظ الغربية: حملات يومية لضبط منظومة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت على مخابز الخبز المدعم بقرى حصة شبشير وشبشير الحصة بمركز طنطا، وذلك في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات بقرى حصة شبشير وشبشير الحصة عن تحرير 12 محضرًا، شملت 6 محاضر تموينية تضمنت 5 مخالفات لنقص الوزن تراوحت بين 7 و12 جرامًا، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل

أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 12 محضرًا بإدارة تموين سمنود، و8 محاضر بإدارة تموين قطور، و7 محاضر بإدارة تموين مركز طنطا، ليصل إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها إلى 39 محضرًا.

دعم الحملات الرقابية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية المدعمة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، بما يضمن جودة رغيف الخبز، ويحافظ على الدعم المخصص للمواطنين، ويصون حقوق أهالينا.