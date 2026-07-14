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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يستقبل سفير النرويج وممثلى شركة سكاتك لبحث مستجدات مشروع وادي الطاقة المستدامة

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، السيد إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج بالقاهرة، والوفد المرافق له من شركة سكاتك العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، لبحث مستجدات الموقف التنفيذي والترتيبات النهائية لإطلاق مشروع “وادي الطاقة المستدامة” (Energy Valley)، الذي يُعد أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج الطاقة النظيفة على مدار الساعة.

حضر اللقاء محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لمستجدات مشروع وادي الطاقة المستدامة الذي تنفذه شركة سكاتك بمحافظة المنيا باستثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي، حيث يتضمن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1.95ميجاوات، إلى جانب نظام متصل بالشبكة لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة تخزينية تبلغ 3935 ميجاوات/ساعة وبقدرة تشغيل ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إنشاء محطة محولات لربط المشروع بالشبكة الكهربائية القومية بمنطقة وادي السرارية شرق النيل.

كما يتضمن المشروع إنشاء أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في المنطقة، بالشراكة مع شركة Sungrow العالمية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أنظمة تخزين الطاقة، بما يسهم في توطين هذه الصناعة في مصر، ونقل أحدث التقنيات العالمية، مع تأمين شراء نصف احتياجات مشروع وادي الطاقة من إنتاج المصنع، دعمًا للتصنيع المحلي وتعزيزًا لسلاسل الإمداد الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المشروع يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري.

وقال اللواء كدوانى إن محافظة المنيا تضع على رأس أولوياتها تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، مشيرًا إلى أن مشروع “وادي الطاقة المستدامة” يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالمحافظة، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي واعد للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.

وأوضح المحافظ أن المشروع لا يقتصر على دعم الشبكة القومية للكهرباء وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والمساهمة في تحقيق مستهدف الدولة برفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2030، بل يمثل أيضًا مشروعًا تنمويًا متكاملًا يمتد أثره الاقتصادي لأكثر من 25 عامًا، ويوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل، خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

من جانبه، أعرب السيد إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج بالقاهرة، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مثمنًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية ومحافظة المنيا لإنجاح المشروع، ومؤكدًا عمق العلاقات الثنائية والروابط الاقتصادية المتنامية بين مصر والنرويج.

وأشار السفير إلى أن المشروع يجسد رسالة التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، معربًا عن فخره بتنفيذ هذا الصرح البيئي والتنموي الضخم من خلال شركة سكاتك بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا النرويجية الحديثة في مجالات إنتاج وتخزين الطاقة، ودعم جهود مصر في التحول الأخضر وبناء القدرات الوطنية.

وأكد محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مشروع “وادي الطاقة المستدامة” يمثل نموذجًا عالميًا للتكامل بين إنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها، مشيرًا إلى أن إنشاء أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في المنطقة يعد خطوة مهمة نحو توطين هذه الصناعة في مصر، فضلًا عن توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة المنيا، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا والمكتب الفني لشركة سكاتك لمتابعة جميع الإجراءات التنفيذية والميدانية، وضمان سرعة البدء في الأعمال الإنشائية، وتذليل أي تحديات قد تواجه المشروع خلال مراحل التنفيذ، بما يحقق مستهدفاته التنموية والاستثمارية.
 

المنيا محافظ المنيا سكاتك الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة

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