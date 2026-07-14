بنسبة إنجاز 100%.. اللواء كدواني: المنيا الأولى على الجمهورية في ملف تقنين أراضي الدولة

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وذلك بمقر اللجنة برئاسة الجمهورية، لمراجعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بملفي تقنين واسترداد أراضي الدولة، والوقوف على ما تحقق من نتائج في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وإنهاء ملفات التقنين.

وخلال اللقاء، أشاد الفريق أسامة عسكر بما حققته محافظة المنيا خلال الفترة الماضية من نقلة نوعية في إدارة ملفي التقنين والاسترداد، وما شهدته من تطور ملحوظ في معدلات الإنجاز والمتحصلات المالية، مؤكدًا أن المحافظة قدمت نموذجًا ناجحًا في سرعة الإنجاز وحسن إدارة الملف، وهو ما تُوج بتصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بعد تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100%.

كما أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ضرورة استمرار المحافظة في التصدي بكل حسم لجميع صور التعدي على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة أو وضع اليد، مشيدًا بما حققته المنيا من نتائج متميزة خلال تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي احتلت خلالها المركز الأول على مستوى الجمهورية، بما يعكس كفاءة الأجهزة التنفيذية وجدية المحافظة في تنفيذ تكليفات الدولة باسترداد حقوقها.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني أن ما تحقق من إنجازات جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى نجاح المحافظة في الانتهاء من التعاقد على 4708 طلبات وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بنسبة إنجاز بلغت 100%، إلى جانب استرداد 4373 طلبًا غير مستوفٍ للاشتراطات، وتحصيل رسوم “ما عاد من نفع” لعدد 1038 حالة، بما يعكس الجدية الكاملة في إدارة هذا الملف الحيوي.

وقال إن المحافظة تواصل العمل بنفس العزم للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، لافتًا إلى أن المنيا تُعد حتى الآن الأكثر استقبالًا لطلبات التقنين على المنصة الوطنية، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في الإجراءات التي تتخذها المحافظة، وسعيها الجاد إلى تقنين الأوضاع وفقًا للقانون، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل جهودها للحفاظ على ما تحقق من معدلات أداء متقدمة، مع الاستمرار في استرداد حقوق الدولة والتصدي لجميع أشكال التعديات.