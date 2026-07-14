لنجاحهن في مشروع تمكين.. السفير النرويجي يكرّم مزارعات قرية شارونة بالمنيا

يكرم السفير إريك هوسم، سفير النرويج لدى مصر، عددًا من مزارعات قرية جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، اليوم "الثلاثاء"، خلال مؤتمر تقديرًا لنجاحهن في مشروع تمكين المجتمعات الريفية ودعم المرأة الزراعية.

يأتي التكريم ضمن مشروع نُفذ بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع الجانب النرويجي، بهدف تعزيز دور المرأة الريفية، ورفع كفاءتها في إدارة الأنشطة الزراعية وتحسين مستوى دخل الأسر.

كان السفير النرويجي قد زار، أمس الإثنين، قرية جزيرة شارونة، برفقة الدكتورة مرجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات، حيث تفقدوا عددًا من المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها داخل القرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكين السيدات اقتصاديًا.

وشهدت الزيارة افتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية والتنموية، وسط استقبال حافل من أهالي القرية، الذين رحبوا بالوفد الرسمي، مؤكدين أهمية تلك المبادرات في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للسيدات والشباب.

وأعرب السفير إريك هوسم عن تقديره لما تشهده مصر، وخاصة محافظات الصعيد، من تطور ملحوظ في القطاع الزراعي والتنمية الريفية، مشيدًا بجهود الدولة وشركائها في دعم المرأة.