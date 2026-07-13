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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد لـ 9 أشخاص في تجارة المخدرات بالمنيا

الحكم على المتهمين
الحكم على المتهمين
ايمن رياض
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أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، احكاما متنوعه بمعاقبة 9متهمين،مقيمين جميعا، بقرى مركزى مطاى والعدوه بالمنيا، بالسجن المشدد بمدد تتراوح ما بين 3-10 سنوات، والغرامة ما بين 10 الى 100 الف جنية، لحيازتهم المواد المخدرة والاتجار بها، فى 6 قضايا متفرقة ومتنوعه، وذلك فى اوائل العام الجارى 2026، وفقا لاوامر الاحالة الصادر عن النيابة العامة.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربينى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيل، ومحمد ناجى احمد، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغنى، واصدرت احكامها على المتهمين، والزمتهم المصاريف الجنائية، وبمصادرة المضبوطات.
كانت الاجهزة الامنية بالمنيا، قد القت القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطى، بمركزى العدوه ومطاى، ضمن حملة أمنية مكبرة للقبض على الخارجين عن القانون.

وكان محام عام شمال المنيا الكلية، قد أحال أوراق القضايا إلى محكمة الجنايات بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات فى قضايا حيازة وتجارة المخدرات.مطالبا بتطبيق مواد قانونى العقوبات والجنايات بحق المتهمين.
 

المنيا المتهمين الحكم قضايا

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