مفتي الجمهورية يعزي مدير القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في وفاة والدها

تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في وفاة والدها الكريم.

مفتي الجمهورية يعزي مدير القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

كما توجه المفتي بخالص المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع فضله ورحمته، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.