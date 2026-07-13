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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطفوها وهربوا .. القبض على المتهمين بسرقة حقيقة سيدة بالفيوم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بالفيوم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الفيوم من (عاملة - مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة اليد الخاصة بها بداخلها مبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية ، ولاذا بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية والتخلص من الحقيبة بإلقائها بالطريق ، وتبين أن الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة من متحصلات واقعة سرقة، وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع عقب إرتكاب الواقعة لعميلهما سيئ النية (مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المُستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الأجهزة الأمنية دراجة نارية سرقة

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