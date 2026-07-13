قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار رسمي منتظر.. موعد إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو
اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم
تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها
بعد فضيحة مباراة مصر والأرجنتين.. فيفا يكافئ حكم الـ var في المونديال
بريطانيا تقرر حظر الحرس الثوري الإيراني.. والأسباب صادمة
مصرع 5 أشخاص بينهم سيدة حامل في حادث مروع بالأميرية.. والتحريات تكشف التفاصيل
ترامب: إيران لم تلتزم بالاتفاق معنا وسنكون حراسا على مضيق هرمز مقابل رسوم
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أول عربي يرأس لجنة الانضباط بـ«فيفا».. من صاحب قرار تعليق إيقاف بالوجون لاعب أمريكا في المونديال
مفتي الجمهورية لـ(أ ش أ): مكتبة الإسكندرية صرح عالمي للحضارة والعلوم والمعارف
الحوثيون: القوات السعودية استهدفت مطار صنعاء.. والدفاع اليمني يعلن مسئولية الجيش عن الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب
أمل مجدى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

سجل الذهب في مصر أعلى سعر له في التاريخ خلال شهر يناير من عام 2026، حيث قفز سعر جرام عيار 21 ليصل إلى نحو 6735 جنيهًا، بينما تخطى عيار 24 حاجز الـ 7700 جنيه (ووصل في بعض ذروات التسعير اللحظية لقرابة 7771 جنيهًا بدون مصنعية). 

جاءت هذه القفزة التاريخية غير المسبوقة مدفوعة بالارتفاع الهائل في سعر الأوقية عالميًا التي تجاوزت حينها حاجز 5100 دولار (ووصلت ذروتها لاحقًا قرب 5523 دولارًا للأونصة عالميًا) نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية الكبرى، إلى جانب تحركات أسعار الصرف محليًا. 

تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 حيث وصل سعر الأونصة عالمياً إلى 4054 دولارا، ووصل عيار 21 إلى 5870 جنيها للجرام بتراجع قدره 900 جنيه عن أعلى سعر له .

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6700 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6645 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5870 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5820 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5430 جنيهًا. 

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5485 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3865 جنيهًا.
 

سعر الجنيه الذهب في مصر  

سجل سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46960 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46600 جنيهًا.
 

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4054 دولارًا.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

موجة حر شديدة وإعلان حالة التأهب القصوى في 7 مدن إيطالية

موجة حر شديدة وإعلان حالة التأهب القصوى في 7 مدن إيطالية

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

رسائل سياسية وإصلاح مؤسسي.. ماذا قال أمين الجامعة العربية في أول مؤتمر صحفي؟| صور

الصين: عمليات التفتيش سلطات الموانئ على سفن ترفع علم بنما تتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الصين: عمليات التفتيش سلطات الموانئ على سفن ترفع علم بنما تتوافق مع الاتفاقيات الدولية

بالصور

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأكل مباشرة آمن؟

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟

إنزال 550 ألف زريعة أسماك بلطي نيلي في الشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد