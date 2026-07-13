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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انكسار الموجة الحارة.. هل يتحسن الطقس قريبا؟

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال الأسابيع المقبلة، مع بقاء تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يعد السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة.

استمرار الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس

كما توقعت هيئة الأرصاد استمرار الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، بالتزامن مع ذروة فصل الصيف، وأشارت إلى أن التحسن التدريجي في الأجواء يبدأ مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي، وصولاً إلى الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة.


وعن طقس اليوم، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .

حالة البحرين 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليجي السويس والعقبة تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 35 37 24
العاصمة الجديدة 35 37 23
6 أكتوبر 36 38 23
بنها 35 37 24
دمنهور 33 35 23
وادي النطرون 35 37 24
كفر الشيخ 33 35 23
بلطيم 32 35 23
المنصورة 34 36 24
الزقازيق 35 37 24
شبين الكوم 34 36 23
طنطا 34 36 23
دمياط 31 34 24
بورسعيد 31 34 24
الإسماعيلية 36 38 23
السويس 35 37 24
العريش 32 35 22
رفح 32 34 22
رأس سدر 36 39 25
نخل 35 37 21
كاترين 34 36 19
الطور 33 35 26
طابا 34 37 23
شرم الشيخ 39 41 29
الغردقة 38 40 28
الإسكندرية 31 34 24
العلمين 30 34 23
مطروح 30 33 22
السلوم 33 37 23
سيوة 37 39 23
رأس غارب 39 41 28
سفاجا 38 40 28
مرسى علم 39 41 29
شلاتين 37 39 29
حلايب 34 36 28
أبو رماد 38 40 27
مرسى حميرة 35 37 27
أبرق 38 40 26
جبل علبة 38 40 27
رأس حدربة 34 36 27
الفيوم 37 39 23
بني سويف 36 39 23
المنيا 37 40 22
أسيوط 37 40 23
سوهاج 39 40 25
قنا 40 41 26
الأقصر 41 42 26
أسوان 41 42 28
الوادي الجديد 40 41 26
أبوسمبل 42 43 28

استمرار الأجواء الصيفية الحارة هيئة الأرصاد أسوان

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