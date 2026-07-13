خلفًا لداليتش.. الاتحاد الكرواتي يعين بيليتش مدربًا للمنتخب الأول لكرة القدم

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أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم رسميًا، الاثنين، تعيين سلافين بيليتش مدربًا للمنتخب الوطني خلفًا للمدرب السابق زلاتكو داليتش.

وسبق وأن خاض داليتش فترة أولى في تدريب المنتخب الكرواتي لمدة ست سنوات من عام 2006 إلى 2012.

كان الاتحاد الكرواتي قد أعلن، الأربعاء الماضي، إقالة داليتش من منصبه بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم بالخسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ32.

وخلال فترة داليتش مع الفريق، احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 والثالث في نسخة 2022 في قطر.

وكشف الاتحاد- في بيان عبر موقعه الرسمي- أنه بناءً على مقترح من رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ماريان كوتسيتش، عينت اللجنة التنفيذية للاتحاد بالإجماع سلافين بيليتش مدربًا للمنتخب الكرواتي لكرة القدم.

وعقب إعلان تعيينه مدربًا للمنتخب قال بيليتش في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد: "لدي كامل الثقة في اللاعبين ومسؤوليتي هي بث الحماس والطموح والإصرار لضمان استمرار كرواتيا ضمن نخبة كرة القدم".