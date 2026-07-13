سر نضج الفول في 30 دقيقة .. خبراء تغذية يحذرون

أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن تداول مادة «إيديت ثنائي الصوديوم» بشكل عشوائي قد يتسبب في مشكلات صحية، موضحًا أن هذه المادة تُستخدم في المعامل الطبية، حيث توضع في الأنابيب التي تجمع فيها عينات الدم لأنها تمنع تجلطه.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مادة «إيديت ثنائي الصوديوم» معروفة لدى الأطباء منذ سنوات طويلة، كما تدخل في بعض المنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل.

وتابع أن هذه المادة تستخدم أيضًا في تصنيع بعض المنتجات الغذائية داخل المصانع، إذ تساعد على منع تأكسد الأغذية سريعًا وتحافظ عليها من التلف، لذلك تُعد من المواد الحافظة.

وكشف أن استخدام مادة «إيديت ثنائي الصوديوم» بشكل عشوائي في الشوارع أو بعض المصانع قد يكون له تأثير سلبي على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنها تُستخدم أحيانًا في تسريع عملية طهي الفول.