أسعار الفاكهة اليوم في مصر .. البطيخ يقفز 11 جنيهًا والموز يتراجع بقوة

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، تحركات متباينة، إلا أن موجة الارتفاع كانت الأبرز في عدد من الأصناف الموسمية، يتصدرها البطيخ الذي سجل أكبر زيادة يومية بنحو 10.90 جنيه للثمرة، إلى جانب ارتفاعات ملحوظة في جوز الهند والتين والنبق. وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من الأصناف، أبرزها الموز المستورد والأناناس والجريب فروت، بينما استقرت بعض الأصناف نسبيًا مع تحركات طفيفة تقل عن جنيه واحد.

أسعار الفاكهة التي ارتفعت اليوم

سجل البطيخ ارتفاعًا بقيمة 10.90 جنيه ليسجل متوسط سعر 75.74 جنيه للثمرة.

ارتفع جوز الهند بقيمة 6.36 جنيه ليسجل 61.36 جنيه للكيلو.

زاد التين بقيمة 5.29 جنيه ليسجل 60 جنيهًا للكيلو.

ارتفع النبق بقيمة 4.50 جنيه ليسجل 46.17 جنيه للكيلو.

صعد موز بيكو بقيمة 2.94 جنيه ليسجل 41.56 جنيه للكيلو.

ارتفع التفاح جولدن بقيمة 2.84 جنيه ليسجل 80.26 جنيه للكيلو.

زاد العنب المستورد بقيمة 2.37 جنيه ليسجل 67.58 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة التي انخفضت اليوم

تراجع الكيوي (الكرتونة) بقيمة 24.78 جنيه ليسجل 468.28 جنيه.

انخفض الأناناس بقيمة 9.74 جنيه ليسجل 111.32 جنيه للثمرة.

تراجع الموز المستورد بقيمة 9.33 جنيه ليسجل 47.67 جنيه للكيلو.

انخفض الجريب فروت بقيمة 6.90 جنيه ليسجل 30.10 جنيه للكيلو.

تراجع الكيوي (الواحدة) بقيمة 1.19 جنيه ليسجل 9.62 جنيه.

انخفض اللارنج بقيمة 0.81 جنيه ليسجل 13.33 جنيه للكيلو.