في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

تعرف على أفضل الأطعمة التي تساعد الجسم على مقاومة الإجهاد الحراري خلال الموجات الحارة، وأبرز الفواكه والخضروات الغنية بالمياه التي تحافظ على الترطيب.

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فرص الإصابة بالإجهاد الحراري، يصبح النظام الغذائي أحد أهم وسائل حماية الجسم من الجفاف وفقدان الأملاح.

ويوصي الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالمياه والفيتامينات والمعادن، لأنها تساعد في الحفاظ على توازن السوائل وتنظيم حرارة الجسم.

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8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح عبر التعرق، ما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والدوخة والصداع، وفي الحالات الشديدة قد يتطور الأمر إلى الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

لذلك فإن تناول الأطعمة المرطبة، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء، يساعد على تعويض السوائل المفقودة ودعم وظائف الجسم الطبيعية.

1- البطيخ.. ملك الترطيب في الصيف

يعد البطيخ من أفضل الفواكه لمواجهة الحر، إذ يحتوي على أكثر من 90% من وزنه ماء، كما يمد الجسم بفيتاميني A وC ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد الناتج عن الحرارة.

2- الخيار

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

يتميز الخيار بارتفاع نسبة الماء فيه، كما يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساعدان في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم وتقليل خطر الجفاف.

3- الشمام

الشمام من الفواكه الصيفية الغنية بالمياه، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تعويض جزء من الأملاح التي يفقدها الجسم مع التعرق.

4- البرتقال والحمضيات

تمد الحمضيات الجسم بالماء وفيتامين C، كما تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا خلال الأجواء الحارة.

5- الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة مرتفعة من الماء، بالإضافة إلى الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من تأثير الإجهاد التأكسدي الناتج عن التعرض للحرارة.

6- الزبادي

يساعد الزبادي على ترطيب الجسم، كما يمده بالكالسيوم والبروتين، ويساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي، خاصة عند تناوله مع الفواكه الطازجة.

7- الخضروات الورقية

مثل الخس والجرجير، وهي تحتوي على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن المهمة للحفاظ على نشاط الجسم.

8- ماء جوز الهند

يعد من المشروبات الطبيعية التي تحتوي على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم، والتي تساعد في تعويض الأملاح المفقودة مع التعرق، لكن ينبغي تناوله باعتدال، خاصة لمرضى الكلى أو من يتبعون نظامًا غذائيًا خاصًا.

أطعمة يفضل تقليلها أثناء الموجة الحارة

لتقليل خطر الجفاف والإجهاد الحراري، ينصح الخبراء بالحد من:

الوجبات الدسمة والغنية بالدهون.

الأطعمة شديدة الملوحة.

المشروبات الغازية السكرية.

الإفراط في المشروبات الغنية بالكافيين إذا كانت تزيد فقدان السوائل لدى الشخص.

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