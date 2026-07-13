خطة النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

كشف الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، مشيرا إلى أن هناك معايير يمكن الاستناد عليها في الموافقة على هذا المشروع.



وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع القانون ينظم الجهاز في ثوب جديد في الإطار المدني، متابعا أن التشريع يحدد موارده وإدارته الفنية، فضلا عن رقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن جهاز مستقبل مصر من أهم روافد التنمية في مصر، فضلا عن منح اختصاصات ومرونة أكبر للجهاز للقيام بدوره التنموي.

وشدد على أن جهاز مستقبل مصر يورد جزء كبير من فوائضه إلى الخزانة العامة للدولة، موجها التحية للجهاز، قائلا: نأمل منه الكثير في دعم التنمية المستدامة.