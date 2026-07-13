قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها طرح الشركات بالبورصة.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من الملفات
تطوير الكوادر الوطنية.. الاتحاد السعودي يُصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجهزة الفنية
بعد وقفها احتياطيًا عن ممارسة المهنة.. محامية سوهاج تكشف كواليس منعها من دخول جلسة بالمحكمة وتتقدم بشكوى لـ "القومي للمرأة"
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أمام الأهرامات.. شاكيرا تختتم رحلتها في مصر
قدمت أداء مشرفا..سفير فرنسا: شاهدت مباراة مصر على أحد المقاهي
كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة
الزمالك ينتظر 600 ألف دولار مكافأة أفريقيا خلال أيام
سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة
مدرب سويسرا: لعبنا ضد الأرجنتين والحكم وتقنية الفيديو.. ولم نستحق الخروج
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أثار رجل الأعمال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، مواقع التواصل بمنشور مفاجئ عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح.

وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:  
"محمد صلاح في تركيا اليوم. محمد صلاح سوف يتعاقد مع نادي فنار بخشة التركي".


يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في ملاعب كرة القدم، بعدما اختارته مجلة "فور فور تو" العالمية ضمن قائمة أفضل 50 لاعبًا في القرن الحادي والعشرين، في إنجاز جديد يعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها قائد منتخب مصر على الساحة العالمية.

محمد صلاح في المركز 42 عالميًا

واحتل محمد صلاح المركز الثاني والأربعين في التصنيف الذي ضم نخبة من أساطير كرة القدم منذ عام 2000 وحتى الوقت الحالي، ليؤكد حضوره بين أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، بعد سنوات من التألق مع ليفربول ومنتخب مصر، وتقديم مستويات مميزة خلال مشواره الكروي، وكان محمد صلاح قد قدم عروض استثنائية مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة الفراعنة خلال مشوارهم في البطولة، بفضل تمريراته الحاسمة وأدائه القيادي داخل الملعب.

تصدر ليونيل ميسي القائمة

وتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، وحل الإسبانيان أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز في المركزين الثالث والرابع، فيما جاء البرازيلي رونالدينيو في المرتبة الخامسة.

تفوق صلاح على عدد من الأسماء البارزة

كما تفوق صلاح في التصنيف على عدد من الأسماء البارزة في تاريخ كرة القدم، من بينهم البلجيكي فينسنت كومباني، والبرتغالي لويس فيجو، والألماني توني كروس.

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح

وفي سياق آخر، كشف موقع TEAMtalk البريطاني عن مستجدات تتعلق بمستقبل محمد صلاح، مؤكدًا وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب ومسؤولي الدوري السعودي بشأن انتقاله إلى المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن التفاهم الحالي لا يرتبط بالانضمام إلى نادٍ محدد، وإنما يمثل اتفاقًا أوليًا على فكرة انتقال قائد منتخب مصر إلى الدوري السعودي، مع استمرار المشاورات لحسم هوية النادي الذي سيرتدي قميصه.

وأشار الموقع إلى أن صلاح لم يحسم قراره النهائي بعد، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ سعودي بالحصول على خدماته، إلى جانب تلقيه عروضًا أخرى من خارج المملكة، بينما تتواصل المفاوضات لاستكمال التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رجل الأعمال فرج عامر محمد صلاح صلاح النجم المصري محمد صلاح منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دعاء الفجر لقضاء الحاجة

دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور

ترشيحاتنا

سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه

سعر بي واي دي دينزا Z الكوبيه في السعودية

احمِ خصوصيتك: طريقة إلغاء حفظ وسائط البحث في جوجل

خطوة بخطوة.. أوقف ميزة جوجل الجديدة لجمع بياناتك

أحدث 5 سيارات 2027 في مصر

أحدث 5 سيارات 2027 في السوق المصري

بالصور

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

فوائد المورينجا الصحية..إليك الأمراض التى قد تشفيك منها

فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد