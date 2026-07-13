ضمن أفضل ٥٠ لاعباً.. محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا عالميًا جديداً

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في ملاعب كرة القدم، بعدما اختارته مجلة "فور فور تو" العالمية ضمن قائمة أفضل 50 لاعبًا في القرن الحادي والعشرين، في إنجاز جديد يعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها قائد منتخب مصر على الساحة العالمية.

محمد صلاح في المركز 42 عالميًا

واحتل محمد صلاح المركز الثاني والأربعين في التصنيف الذي ضم نخبة من أساطير كرة القدم منذ عام 2000 وحتى الوقت الحالي، ليؤكد حضوره بين أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، بعد سنوات من التألق مع ليفربول ومنتخب مصر، وتقديم مستويات مميزة خلال مشواره الكروي، وكان محمد صلاح قد قدم عروض استثنائية مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة الفراعنة خلال مشوارهم في البطولة، بفضل تمريراته الحاسمة وأدائه القيادي داخل الملعب.

تصدر ليونيل ميسي القائمة

وتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، وحل الإسبانيان أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز في المركزين الثالث والرابع، فيما جاء البرازيلي رونالدينيو في المرتبة الخامسة.

تفوق صلاح على عدد من الأسماء البارزة

كما تفوق صلاح في التصنيف على عدد من الأسماء البارزة في تاريخ كرة القدم، من بينهم البلجيكي فينسنت كومباني، والبرتغالي لويس فيجو، والألماني توني كروس.

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح

وفي سياق آخر، كشف موقع TEAMtalk البريطاني عن مستجدات تتعلق بمستقبل محمد صلاح، مؤكدًا وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب ومسؤولي الدوري السعودي بشأن انتقاله إلى المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن التفاهم الحالي لا يرتبط بالانضمام إلى نادٍ محدد، وإنما يمثل اتفاقًا أوليًا على فكرة انتقال قائد منتخب مصر إلى الدوري السعودي، مع استمرار المشاورات لحسم هوية النادي الذي سيرتدي قميصه.

وأشار الموقع إلى أن صلاح لم يحسم قراره النهائي بعد، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ سعودي بالحصول على خدماته، إلى جانب تلقيه عروضًا أخرى من خارج المملكة، بينما تتواصل المفاوضات لاستكمال التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.