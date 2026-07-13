تظلمات الدبلومات الفنية|المادة بـ200 جنيه والموبايل ممنوع أثناء الإطلاع على أوراق المتظلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا بشأن تظلمات الدبلومات الفنية 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تبدأ أعمال تظلمات الدبلومات الفنية 2026 على نتيجة الدبلومات الفنية وضوابطها للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تظلمات الدبلومات الفنية 2026 تتم وفقًا للضوابط التالية:

سداد مبلغ 200 جنيه (مائتي جنيه) لكل مادة يرغب الطالب في التظلم فيها، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

إحضار أصل وصورة إيصالات السداد المطلوبة، بالإضافة إلى أصل وصورة بطاقة الرقم القومي، عند الحضور للكنترول.

تحديد المواد التي يرغب الطالب التظلم فيها، ويُسمح لولي الأمر فقط بالحضور مع الطالب.

يُحظر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع على الأوراق داخل لجنة النظام .

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضرورة الإلتزام بجميع الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال تظلمات الدبلومات الفنية 2026 ، وذلك لضمان حسن سير العمل وتيسير إجراءات الاطلاع على أوراق الطلاب المتقدمين بطلبات التظلم.