تظلمات الدبلومات الفنية|المادة بـ200 جنيه والموبايل ممنوع أثناء الإطلاع على أوراق المتظلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا بشأن تظلمات الدبلومات الفنية 2026
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تبدأ أعمال تظلمات الدبلومات الفنية 2026 على نتيجة الدبلومات الفنية وضوابطها للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، ولمدة خمسة عشر يومًا.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تظلمات الدبلومات الفنية 2026 تتم وفقًا للضوابط التالية:
- سداد مبلغ 200 جنيه (مائتي جنيه) لكل مادة يرغب الطالب في التظلم فيها، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.
- إحضار أصل وصورة إيصالات السداد المطلوبة، بالإضافة إلى أصل وصورة بطاقة الرقم القومي، عند الحضور للكنترول.
- تحديد المواد التي يرغب الطالب التظلم فيها، ويُسمح لولي الأمر فقط بالحضور مع الطالب.
- يُحظر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع على الأوراق داخل لجنة النظام .
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضرورة الإلتزام بجميع الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال تظلمات الدبلومات الفنية 2026 ، وذلك لضمان حسن سير العمل وتيسير إجراءات الاطلاع على أوراق الطلاب المتقدمين بطلبات التظلم.