لوفيجارو الفرنسية تبرز اكتشاف مقبرة عمرها 3000 عام في الأقصر

سلطت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية الضوء على اكتشاف مقبرة عمرها 3000 عام بالقرب من مدينة الأقصر جنوب مصر.
وذكرت الصحيفة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن هذا الاكتشاف بالقرب من الأقصر -أحد أهم المواقع الأثرية في العالم- يأتي في وقت تسعى فيه مصر إلى الترويج للاكتشافات الجديدة لتعزيز السياحة، التي تعد مصدرا حيويا للعملات الأجنبية.
وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن السلطات المصرية أعربت عن أملها في تعزيز السياحة من خلال سلسلة من الاكتشافات.
ووفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية، "كشفت البعثة الأثرية الهولندية من جامعة لايدن العاملة في جبانة طيبة، عن مقبرة تعود لرجل يدعى "باسر" بمنطقة الشيخ عبد القرنة السفلى بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي بالموقع".
واستنادا إلى الأسلوب الفني المميز للنقوش المنحوتة على المقبرة، يعتقد المختصون أنها تعود إلى عصر "الرعامسة" الذي امتد بين الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين.
وتقع المقبرة غرب موقع دفن معروف، وتتبع التصميم التقليدي للمقابر الخاصة في طيبة من عصر الدولة الحديثة (1570-1069 قبل الميلاد)، وتتضمن: فناء مفتوح يؤدي إلى مصلى منحوت في الصخر على شكل حرف " تي - T" مقلوب، مع غرف دفن منحوتة أسفله.
واكتشف علماء الآثار العديد من المعالم المعمارية المحفوظة جيدا في الفناء، بما في ذلك مقعد من الطوب اللبن كان يستخدم لوضع شاهدة جنائزية، ودرج ذو درابزين يؤدي إلى المدخل. وفي الداخل، تصور نقوش تحمل اسم "باسر" وهو يعبد آلهة مختلفة في أضرحة، بالإضافة إلى جلوسه مع زوجته أمام مائدة القرابين.
وأشار فريق التنقيب إلى أنه يواصل جهوده البحثية والتوثيقية لتحديد هوية "باسر"، ولتعميق فهمنا لتلك الحقبة التاريخية والأثرية.
وكانت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية قد سلطت الضوء في 6 يوليو الجاري على اكتشاف 18 مقبرة تعود للعصرين اليوناني والروماني في موقع مارينا العلمين الأثري، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن الاكتشافات الأثرية الهامة ستساهم في الترويج للتراث الثقافي المصري وجذب الزوار والسياح الدوليين لزيارة مصر.