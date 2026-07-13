البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم، تصدي منظومات الدفاع الجوي التابعة لها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.



وأشارت القيادة إلى أن إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين، مؤكدة أن كافة وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البلاد.

وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني والإبلاغ عنها فورا.. مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.