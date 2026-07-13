قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها
تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته.. تراجع سعر الذهب اليوم
بعد فضيحة مباراة مصر والأرجنتين.. فيفا يكافئ حكم الـ var في المونديال
بريطانيا تقرر حظر الحرس الثوري الإيراني.. والأسباب صادمة
مصرع 5 أشخاص بينهم سيدة حامل في حادث مروع بالأميرية.. والتحريات تكشف التفاصيل
ترامب: إيران لم تلتزم بالاتفاق معنا وسنكون حراسا على مضيق هرمز مقابل رسوم
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
أول عربي يرأس لجنة الانضباط بـ«فيفا».. من صاحب قرار تعليق إيقاف بالوجون لاعب أمريكا في المونديال
مفتي الجمهورية لـ(أ ش أ): مكتبة الإسكندرية صرح عالمي للحضارة والعلوم والمعارف
الحوثيون: القوات السعودية استهدفت مطار صنعاء.. والدفاع اليمني يعلن مسئولية الجيش عن الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قرار رسمي منتظر.. موعد إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو

إجازة 23 يوليو
إجازة 23 يوليو
قسم الخدمات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ينتظر ملايين المصريين موعد إجازة ثورة 23 يوليو المقررة يوم الخميس بعد المقبل.

ومن المتوقع صدور قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء بإجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، لتصبح يوم الخميس 23 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة. 

إجازة 23 يوليو2026

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة العطلات الرسمية، بهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستجمام ودمج الإجازة مع العطلة الأسبوعية الدورية.

وتُعد هذه الإجازة هي المتنفس الأقرب للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص للاستمتاع بأجواء الصيف والرحلات الشاطئية، بعد انقضاء عطلات عيد الأضحى وذكرى 30 يونيو.

الفئات المستفيدة من القرار

وتطبق الإجازة الرسمية بموجب قانون العمل المصري والخدمة المدنية على جميع العاملين في القطاعات التالية:

موعد الإجازة الرسمية المقبلة
  • القطاع الحكومي والوزارات: الهيئات الحكومية، والوزارات، ووحدات الإدارة المحلية.
  • قطاع الأعمال والشركات: شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
  • القطاع الخاص: كافة منشآت ومؤسسات القطاع الخاص المصرفي والإنتاجي.

جدول العطلة المطولة

وبفضل قرار الإجازة، سيحصل العاملون بالدولة على 3 أيام متصلة كعطلة رسمية وأسبوعية على النحو التالي:

رئيس الوزراء : إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 26 حتى الأحد 31 مايو
اليومالتاريخطبيعة العطلة
الخميس23 يوليوإجازة رسمية (بديلة ليوم الثلاثاء)
الجمعة24 يوليوعطلة أسبوعية رسمية
السبت25 يوليوعطلة أسبوعية (لأصحاب نظام الـ 5 أيام عمل)

ضوابط تشغيل الموظفين يوم الإجازة الرسمية

وأوضحت وزارة العمل الضوابط القانونية في حال استدعت حاجة العمل بالمنشآت الحيوية تواجد بعض الموظفين في موقع العمل يوم الخميس 23 يوليو، وجاءت كالتالي:

  • أحقية الاستدعاء: يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف المنشأة ذلك.
إجازة عيد الأضحى2026
  • التعويض المالي: يستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره عن هذا اليوم (أجر يوم التواجد بالإضافة إلى أجر إضافي يعادل 100% من الأجر اليومي)، أو الحصول على يوم بديل للراحة وفقاً لتنسيق داخلي بين الإدارة والعامل بما لا يخالف قانون العمل.

3 مناسبات متبقية تمنح الموظفين "عطلات ممتدة"

ووفقاً للأجندة الرسمية للعام الحالي، لم يتبقَ للموظفين سوى 3 مناسبات رسمية فقط حتى نهاية ديسمبر، وجاءت تواريخها على النحو التالي:

1. يوليو الجاري (ذكرى ثورة يوليو):

وينتظر الموظفون إجازة ثورة 23 يوليو، والتي توافق يوم الثلاثاء، ومن المتوقع ترحيلها بقرار رسمي ليكون يوم الخميس 23 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

شم النسيم 2026: موعد الإجازة الرسمية في مصر

2. سبتمبر المقبل (المولد النبوي الشريف):

ويأتي المولد النبوي الشريف فلكياً يوم الأربعاء 2 سبتمبر، ومن المنتظر ترحيل الإجازة ليتم تطبيقها يوم الخميس 3 سبتمبر، مما يمنح الموظفين فرصة للسفر والاستجمام لـ 3 أيام متصلة.

3. أكتوبر القادم (عيد القوات المسلحة):

وتُختتم الإجازات الرسمية السنوية بذكرى نصر 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)، الذي يوافق يوم الثلاثاء وسيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 8 أكتوبر لتكون آخر الإجازات الرسمية المجدولة لهذا العام.

إجازة 23 يوليو إجازة 23 يوليو ثورة 23 يوليو عطلة رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

مدبولي يتابع مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية

مدبولي يتابع مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة: غدا صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش في يونيو 2026

المهندس كامل الوزير

وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية الضمان بين "الغرف التجارية" و"الجمارك " في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع

بالصور

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأكل مباشرة آمن؟

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟

إنزال 550 ألف زريعة أسماك بلطي نيلي في الشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد