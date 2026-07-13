قرار رسمي منتظر.. موعد إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو

ينتظر ملايين المصريين موعد إجازة ثورة 23 يوليو المقررة يوم الخميس بعد المقبل.

ومن المتوقع صدور قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء بإجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، لتصبح يوم الخميس 23 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة العطلات الرسمية، بهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستجمام ودمج الإجازة مع العطلة الأسبوعية الدورية.

وتُعد هذه الإجازة هي المتنفس الأقرب للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص للاستمتاع بأجواء الصيف والرحلات الشاطئية، بعد انقضاء عطلات عيد الأضحى وذكرى 30 يونيو.

الفئات المستفيدة من القرار

وتطبق الإجازة الرسمية بموجب قانون العمل المصري والخدمة المدنية على جميع العاملين في القطاعات التالية:

القطاع الحكومي والوزارات: الهيئات الحكومية، والوزارات، ووحدات الإدارة المحلية.

الهيئات الحكومية، والوزارات، ووحدات الإدارة المحلية. قطاع الأعمال والشركات: شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. القطاع الخاص: كافة منشآت ومؤسسات القطاع الخاص المصرفي والإنتاجي.

جدول العطلة المطولة

وبفضل قرار الإجازة، سيحصل العاملون بالدولة على 3 أيام متصلة كعطلة رسمية وأسبوعية على النحو التالي:

اليوم التاريخ طبيعة العطلة الخميس 23 يوليو إجازة رسمية (بديلة ليوم الثلاثاء) الجمعة 24 يوليو عطلة أسبوعية رسمية السبت 25 يوليو عطلة أسبوعية (لأصحاب نظام الـ 5 أيام عمل)

ضوابط تشغيل الموظفين يوم الإجازة الرسمية

وأوضحت وزارة العمل الضوابط القانونية في حال استدعت حاجة العمل بالمنشآت الحيوية تواجد بعض الموظفين في موقع العمل يوم الخميس 23 يوليو، وجاءت كالتالي:

أحقية الاستدعاء: يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف المنشأة ذلك.

التعويض المالي: يستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره عن هذا اليوم (أجر يوم التواجد بالإضافة إلى أجر إضافي يعادل 100% من الأجر اليومي)، أو الحصول على يوم بديل للراحة وفقاً لتنسيق داخلي بين الإدارة والعامل بما لا يخالف قانون العمل.

3 مناسبات متبقية تمنح الموظفين "عطلات ممتدة"

ووفقاً للأجندة الرسمية للعام الحالي، لم يتبقَ للموظفين سوى 3 مناسبات رسمية فقط حتى نهاية ديسمبر، وجاءت تواريخها على النحو التالي:

1. يوليو الجاري (ذكرى ثورة يوليو):

وينتظر الموظفون إجازة ثورة 23 يوليو، والتي توافق يوم الثلاثاء، ومن المتوقع ترحيلها بقرار رسمي ليكون يوم الخميس 23 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

2. سبتمبر المقبل (المولد النبوي الشريف):

ويأتي المولد النبوي الشريف فلكياً يوم الأربعاء 2 سبتمبر، ومن المنتظر ترحيل الإجازة ليتم تطبيقها يوم الخميس 3 سبتمبر، مما يمنح الموظفين فرصة للسفر والاستجمام لـ 3 أيام متصلة.

3. أكتوبر القادم (عيد القوات المسلحة):

وتُختتم الإجازات الرسمية السنوية بذكرى نصر 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)، الذي يوافق يوم الثلاثاء وسيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 8 أكتوبر لتكون آخر الإجازات الرسمية المجدولة لهذا العام.