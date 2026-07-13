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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روسيا تحظر صادرات الديزل.. ما تداعيات القرار على الأسواق؟

روسيا
روسيا
البهى عمرو
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قال عامر الشوبكي، الخبير في شؤون الطاقة، إن حظر روسيا لصادرات الديزل وتصاعد التوتر في مضيق هرمز يزيدان الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، ويهددان إمدادات الوقود المكرر، خاصة البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وأوضح خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تراجع القدرة التكريرية الروسية واستهداف ناقلات النفط ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل" أثرا في تدفقات الإمدادات، لافتاً إلى أن روسيا باتت تستورد بعض المشتقات النفطية بعد أن كانت من أكبر الدول المصدرة لها.

وأضاف الشوبكي أن أسعار النفط الخام لا تعكس وحدها حجم الأزمة، إذ لا تزال هوامش التكرير مرتفعة، ما ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلك، في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية ومحدودية مخزونات بعض المنتجات النفطية.

روسيا صادرات الديزل المشتقات النفطية أسعار النفط مضيق هرمز الطاقة العالمية أسواق الطاقة العالمية

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