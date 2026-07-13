بالأسود.. زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة لافتة

نشرت شيري عادل زوجة الفنان رامي صبري، صورجديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بصور جديدة لها.

تفاصيل إطلالة زوجة رامى صبرى..

وظهرت زوجة رامى صبرى بإطلالة انيقة و مميزة خطفت بها الانظار ، مرتدية توب اسود و نسقت معه كاب اسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز زوجة رامى صبرى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أحدث أغاني رامي صبري

وطرح الثنائي رامي صبرى وتامر حسني ديو «فعلا مبيتنسيش» من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو تيام وهى من ألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل وآخرجها تامر حسني



