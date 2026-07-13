وزير الرياضة يبحث التعاون في اكتشاف وصقل المواهب مع أكاديميات رايت تو دريم

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع محمد منصور، و لطفي محمد منصور، بحضور محمد وصفي، مدير أكاديميات "رايت تو دريم"، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إعداد وتأهيل النشء والشباب.

وتناول الاجتماع سبل تنفيذ برامج مشتركة لاكتشاف المواهب الواعدة بمختلف المحافظات، وربطها بمسارات احترافية تسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير منظومة اكتشاف الموهوبين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في الشباب واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع وطني بالشراكة مع مؤسسات وطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية، وصولًا إلى إنشاء أكاديمية متخصصة بالتعاون مع "رايت تو دريم" تُدار باحترافية وفق أحدث النظم العالمية، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأضاف جوهر نبيل أن الوزارة تمتلك بنية تحتية رياضية متميزة، تضم المدن والمنشآت الرياضية والمدارس الرياضية المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يتيح الاستفادة منها كمراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين، ويوفر فرصًا متكافئة للنشء والشباب في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

ولفت وزير الشباب والرياضة أن السيد محمد منصور يمثل نموذجًا لرجل الأعمال الوطني المؤمن بدوره في دعم الدولة، مثمنًا استجابته السريعة واستعداده للمشاركة في المشروع الوطني لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وتسخير خبرات مجموعة منصور وأكاديمية "رايت تو دريم" لخدمة الرياضة المصرية وإعداد أجيال جديدة من الأبطال.

ومن جانبه، أعرب السيد محمد منصور عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن مجموعة منصور ستسخر خبراتها وإمكاناتها لدعم المشروع الوطني لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، من خلال شراكة "رايت تو دريم" مع الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين وفق أعلى المعايير العالمية، ويفتح أمامهم آفاق الاحتراف والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.